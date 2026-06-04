Addio a Cristian Carpentieri dolore a Salerno per la scomparsa del tifoso granata

Da salernotoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Salerno si piange la scomparsa di Cristian Carpentieri, un tifoso di 42 anni. La sua morte ha causato dolore tra amici e familiari. La notizia è stata accolta con sgomento dalla comunità locale.

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Dolore e sconcerto a Salerno per la morte di Cristian Carpentieri, scomparso prematuramente all’età di 42 anni. La notizia si è rapidamente diffusa in città, suscitando sgomento e tristezza tra parenti, amici e tutte le persone che nel corso della sua vita hanno avuto modo di apprezzarne la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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