Addio a Cristian Carpentieri dolore a Salerno per la scomparsa del tifoso granata

A Salerno si piange la scomparsa di Cristian Carpentieri, un tifoso di 42 anni. La sua morte ha causato dolore tra amici e familiari. La notizia è stata accolta con sgomento dalla comunità locale.

Dolore e sconcerto a Salerno per la morte di Cristian Carpentieri, scomparso prematuramente all’età di 42 anni. La notizia si è rapidamente diffusa in città, suscitando sgomento e tristezza tra parenti, amici e tutte le persone che nel corso della sua vita hanno avuto modo di apprezzarne la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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