La strada lo schianto il dolore | Fiumicino piange Cristian Di Carlo

Un uomo di nome Cristian Di Carlo è morto in un incidente a Fiumicino, giovedì 28 maggio, lungo via dell’Aeroporto. Nell’incidente, una moto e un furgone sono entrati in collisione. La vittima è stata trasportata in ospedale ma non ha sopravvissuto. La strada è stata chiusa temporaneamente per permettere i rilievi delle forze dell’ordine. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause dello scontro.

Fiumicino, 29 maggio 2026 – Si chiamava Cristian Di Carlo l’uomo morto nell’incidente avvenuto giovedì 28 maggio in via dell’Aeroporto, a Fiumicino ( leggi qui ), dove una moto e un furgone si sono scontrati. Aveva 42 anni, era originario di Rapolla, in provincia di Potenza, e lavorava come infermiere all’ospedale G.B. Grassi. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo dolore tra familiari, amici, colleghi e nella comunità che lo conosceva. In attesa della comunicazione sulla data dei funerali, sono tanti i messaggi di cordoglio comparsi sui social. Parole di affetto e vicinanza alla famiglia, colpita da una perdita improvvisa. Tra i ricordi condivisi online c’è quello di Antonella, che ha affidato ai social il dolore per la morte di Cristian. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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CRISTIAN DI CARLO Schianto a Fiumicino, muore infermiere lucano Cristian Di Carlo. Inutili i soccorsiSchianto a Fiumicino, muore infermiere lucano Cristian Di Carlo - Schianto a Fiumicino, muore infermiere lucano Cristian Di Carlo ... statoquotidiano.it