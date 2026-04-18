Tarquinia si prepara a salutare Claudio Pompei, conosciuto come Zì Claudio, che per anni ha gestito con dedizione il ristorante Velcamare. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra residenti e clienti abituali, che ricordano con affetto il suo lavoro e la presenza costante nel quartiere. La comunità si appresta a partecipare ai funerali, che si terranno nella chiesa locale, per rendere omaggio a una figura molto stimata.

La comunità di Tarquinia si prepara a dare l’ultimo saluto a Claudio Pompei, figura storica della ristorazione locale che ha guidato con passione il ristorante Velcamare. Il decesso dell’imprenditore, che avrebbe festeggiato il settantesimo compleanno nel mese di maggio, ha colpito profondamente il lido di via degli Argonauti. L’uomo, affettuosamente chiamato da tutti Zì Claudio, rappresentava l’essenza stessa della gestione familiare del locale, un’attività che ha il coinvolgimento di tre generazioni della famiglia Pompei. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca per la gastronomia del territorio, dove il suo volto e la sua capacità di accoglienza erano diventati un punto di riferimento imprescindibile sia per i residenti che visitava la zona.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Zì Claudio: Tarquinia piange il pilastro del Velcamare

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