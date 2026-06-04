Ad Affari Tuoi accade l’impossibile | il concorrente accetta per errore e Stefano De Martino è incredulo
Durante una puntata di Affari Tuoi, un concorrente ha accettato per errore un’offerta, sorprendendo il conduttore. Stefano De Martino si è mostrato incredulo di fronte alla situazione, che ha reso la serata memorabile. La scena ha attirato l’attenzione sui momenti imprevisti e spontanei che possono verificarsi durante la trasmissione, superando anche i montepremi elevati come motivo di interesse.
Ci sono serate televisive che entrano nella storia di un programma non per i montepremi stratosferici, ma per l’umanità dei protagonisti e per quegli imprevisti che nessuno script potrebbe mai prevedere. La puntata di Affari Tuoi andata in onda ieri sera appartiene a questa categoria: un mix esplosivo di incredulità, risate nervose e un colpo di scena che ha lasciato senza parole persino Stefano De Martino, ormai abituato a gestire ogni tipo di situazione nel programma di Rai1. Protagonista della serata è stato Donato Massari, concorrente della Basilicata arrivato da Lavello, piccolo centro in provincia di Potenza. Un falconiere di professione che in pochi minuti è riuscito a conquistare il pubblico in studio e quello da casa con la sua genuinità e il suo approccio al gioco. 🔗 Leggi su Screenworld.it
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