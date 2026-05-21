Affari Tuoi momento assurdo per Herbert Ballerina | Stefano De Martino incredulo

Durante una recente puntata di Affari Tuoi si è verificato un episodio inaspettato che ha coinvolto l’attore Herbert Ballerina. La scena ha suscitato sorpresa tra il pubblico e i presenti in studio, mentre il conduttore e altri protagonisti sono rimasti visibilmente stupiti. La trasmissione, solitamente caratterizzata da momenti di leggerezza, ha vissuto questa anomalia che ha acceso discussioni tra gli spettatori. La puntata si è conclusa con una scena che ha lasciato tutti senza parole.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Ci sono puntate di Affari Tuoi che scorrono leggere e altre che riescono a trasformarsi in una montagna russa di emozioni. Quella andata in onda mercoledì 20 maggio è stata una di queste. Tra offerte clamorose, pacchi pesantissimi eliminati troppo presto e un imprevisto che ha fatto esplodere lo studio, il pubblico si è ritrovato incollato davanti alla tv fino all’ultimo secondo. Al centro della serata c’era Sofia, 26 anni, concorrente delle Marche, arrivata nel programma condotto da Stefano De Martino con il pacco numero 13. Futura insegnante di lettere, pronta a iniziare il suo percorso lavorativo a settembre, Sofia ha affrontato la partita insieme alla zia Rossella, presenza travolgente e amatissima dal pubblico fin dai primi minuti. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Affari Tuoi, momento assurdo per Herbert Ballerina: Stefano De Martino incredulo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video STEFANO DE MARTINO E HERBERT: Il ballo che NON dovevi vedere! Sullo stesso argomento Affari Tuoi, Stefano De Martino “tormenta” Herbert Ballerina: “Non posso lavorare”Nuovo appuntamento per Affari Tuoi, il programma di successo condotto da Stefano De Martino. Leggi anche: Affari Tuoi, puntata incredibile: Stefano De Martino tira un calcio a Herbert Ballerina Affari tuoi, imprevisto per Stefano De Martino e Herbert Ballerina: Cola tutto, Sofia perde 300mila euroNella puntata di Affari tuoi di stasera, mercoledì 20 maggio, ha giocato Sofia dalle Marche con la zia Rossella ... fanpage.it Affari Tuoi, Stefano De Martino: Non abbiamo rischiato. Quanto ha perso la concorrenteLa puntata del 20 maggio di Affari Tuoi è stata un concentrato di emozioni e tensioni per la concorrente Sofia ... dilei.it