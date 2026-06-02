Ad Affari Tuoi Donato accetta per sbaglio 10mila euro De Martino è incredulo | Ma come è possibile?

Durante una puntata di Affari Tuoi, un concorrente proveniente dalla Basilicata ha accettato erroneamente un’offerta di 10.000 euro. Stefano De Martino ha espresso sorpresa, chiedendosi come fosse possibile che il concorrente avesse preso quella decisione. L’episodio si è verificato il 1 giugno e ha attirato l’attenzione per la scelta del concorrente, che ha accettato l’offerta senza rendersi conto dell’errore.

Donato dalla Basilicata è stato protagonista della puntata del 1 giugno di Affari Tuoi. Il concorrente ha accettato l'offerta di 10mila euro del Dottore, lasciando incredulo Stefano De Martino: "Ma veramente? Come è possibile?". Poi ha ammesso di aver fatto un errore: "Ho sbagliato a parlare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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