acquedotto rottura sulla condotta adduttrice di san marco in lamis

Notizia in breve

Una rottura improvvisa si è verificata sulla condotta adduttrice dell’acquedotto nella zona alta di San Marco in Lamis. La perdita ha causato un'interruzione dell’erogazione dell’acqua nella zona. Non ci sono state segnalazioni di danni a persone o proprietà. Le squadre di intervento sono state chiamate sul posto per valutare i danni e avviare le operazioni di riparazione.