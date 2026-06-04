Acquedotto rottura sulla condotta adduttrice di San Marco in Lamis
Una rottura improvvisa si è verificata sulla condotta adduttrice dell’acquedotto nella zona alta di San Marco in Lamis. La perdita ha causato un'interruzione dell’erogazione dell’acqua nella zona. Non ci sono state segnalazioni di danni a persone o proprietà. Le squadre di intervento sono state chiamate sul posto per valutare i danni e avviare le operazioni di riparazione.
Per consentire i lavori, è stato necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica principalmente nella zona alta dell'abitato di San Marco in Lamis (FG). I disagi potrebbero essere avvertiti soprattutto negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. I tecnici lavoreranno ininterrottamente fino al ripristino del regolare servizio, che dovrebbe avvenire presumibilmente entro la serata odierna. Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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