Si rompe la condotta adduttrice dell’acquedotto Verde | sette Comuni restano di nuovo senz’acqua

Un guasto improvviso alla condotta adduttrice dell’acquedotto Verde ha causato la perdita di fornitura idrica in sette comuni del Chietino. La rottura si è verificata nel primo pomeriggio di mercoledì 22 aprile, provocando la sospensione dell’erogazione dell’acqua nelle zone interessate. Le autorità locali sono intervenute per gestire l’emergenza e ripristinare il servizio.

Nuovi disagi nel Chietino a causa di un improvviso guasto idrico che lascerà senz'acqua sette comuni dal primo pomeriggio di mercoledì 22 aprile.La Sasi ha comunicato la rottura dell'adduttrice dell’acquedotto Verde a Monteodorisio e la necessità dei conseguenti lavori di riparazione che.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Guasto all’acquedotto dopo gli smottamenti: 15 comuni della provincia restano senz'acqua il Venerdì santoUn intervento urgente di riparazione all'adduttrice principale dell'acquedotto Sinello del comune di Roccaspinalveti ha determinato l'interruzione... Si rompe condotta idrica, Comune senz'acqua nella Capitanata allagata dal maltempoSi rompe condotta idrica, Comune senz'acqua nella Capitanata allagata dal maltempo. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Si rompe condotta adduttrice principale all'Aquila, interruzione erogazione idrica; Maltempo Abruzzo, si rompe condotta idrica a Liscia: ancora a secco i Comuni del Chietino; Si rompe la condotta e Loiri Porto San Paolo resta senz’acqua; Nuova condotta dell’acqua a La Maddalena, le vie interessate dai disagi. Si rompe la condotta dell’acqua Allagati cortili e case all’asciuttoSi rompe un tubo dell’acqua, si allaga il giardino dell’artigiano dei marmi (nelle foto). E in pochi minuti il prato diventa laguna e decine di famiglie, da Bondeno a Santa Bianca fino a Ponte Rodoni, ... ilrestodelcarlino.it Si rompe condotta dell'acqua che alimenta Vieste e Peschici, tecnici al lavoroLa rottura riguarda la condotta di alimentazione degli abitati di Peschici e Vieste (FG): al momento, assicura Acquedotto pugliese, l'erogazione dell'acqua non è sospesa, né c'è una riduzione della ... rainews.it FOGGIA, RESIDENTI DENUNCIANO: “Verde pubblico fuori controllo e strade invase dai cespugli” Segnalazioni da via Scillitani, via Monte Sabotino e via Monfalcone: “Problemi di sicurezza, igiene e decoro urbano” L'articolo nei commenti facebook Villaurbana, nell'area di "Trunconi" nascerà un polmone verde aperto alla comunità x.com