Incidente stradale sulla Statale 272 a San Marco in Lamis | due feriti nell' impatto tra auto

Nel pomeriggio di mercoledì 6 maggio, sulla Statale 272 nei pressi dell'incrocio dell'ex Despar, nel territorio di San Marco in Lamis, si è verificato uno scontro tra due auto. L'incidente si è verificato intorno alle 17 e ha causato il ferimento di due persone coinvolte nel sinistro. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza e le forze dell'ordine per gestire la situazione e soccorrere i feriti.

E' di due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questo pomeriggio, mercoledì 6 maggio, intorno alle 17, sulla Statale 272, in agro di San Marco in Lamis, in prossimità dell'incrocio dell'ex Despar, nei quartieri alti della città. Per cause ancora in corso d'accertamento da parte.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Incidente stradale sulla Foggia-San Severo: violento impatto tra due auto e un furgoneÈ di due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 aprile, lungo la Statale 16, tra Foggia e San Severo. Incidente sulla Statale 18 a Villa San Giovanni, scontro tra auto: due feritiLa strada è stata chiusa per consentire lo svolgimento dei rilievi e la rimozione dei mezzi. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Incidente stradale sul Gargano, scontro tra due auto e tre feriti: coinvolto un carabiniere; Cade in moto sulla SS39 del Passo dell’Aprica: grave un 23enne; Violentissimo scontro sulla statale tra due auto: una si ribalta, l'altra esce dalla carreggiata; Incidente all'alba sulla Tangenziale di Bari, scontro tra tir: traffico paralizzato e chilometri di coda. Alle Procuratie in Piazza San Marco un progetto partecipativo che unisce arte e inclusione sociale, trasformando le fragilità in valore condiviso fino a marzo 2027. - facebook.com facebook 5 maggio 1945 Piazza San Marco #Venezia, la sfilata delle brigate partigiane [Archivio Iveser] x.com