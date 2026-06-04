Acqua non potabile in mezza Viterbo | i quartieri e le zone in cui è vietato l' utilizzo alimentare

Da viterbotoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In diverse zone di Viterbo, l’acqua distribuita non è potabile. Le autorità hanno vietato l’uso alimentare in alcuni quartieri e aree, a causa di enterococchi rilevati oltre i limiti consentiti. La rete idrica Centro 480 fornisce acqua che non può essere usata per bere, cucinare o utilizzare a scopo alimentare. La situazione riguarda specifiche zone della città, dove si raccomanda di usare acqua in bottiglia o proveniente da altre fonti sicure.

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Acqua destinata al consumo umano, enterococchi al di sopra del valore consentito nelle zone alimentate dalla rete idrica distributrice Centro 480. Ordiannza a seguito dell’odierna comunicazione Asl al Comune di Viterbo e al gestore del servizio idrico Talete (4 giugno 2026), acquisita al. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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