Acqua non potabile da cinque giorni | Anziani costretti a fare la spola con le taniche

Da brindisireport.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da cinque giorni l’acqua non è potabile in una zona di Brindisi. Gli abitanti, molti anziani, devono trasportare le taniche avanti e indietro per rifornirsi di acqua potabile. La situazione perdura senza indicazioni precise sui tempi di risoluzione. La mancanza di acqua ha costretto alcune persone a spostarsi più volte al giorno per ottenere il necessario. Nessuna comunicazione ufficiale è stata fornita sui motivi del problema o sui tempi di ripristino.

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BRINDISI - “Dalla mattina alla sera facciamo su e giù per riempire le taniche. Non sappiamo ancora per quanto tempo andrà avanti questo disagio. Dal 31 maggio non abbiamo alcuna comunicazione né dal Comune né da Acquedotto Pugliese”.Vincenzo Pugliese è uno degli 80 residenti delle tre strade del. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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