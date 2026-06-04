Acqua non potabile da cinque giorni | Anziani costretti a fare la spola con le taniche
Da cinque giorni l’acqua non è potabile in una zona di Brindisi. Gli abitanti, molti anziani, devono trasportare le taniche avanti e indietro per rifornirsi di acqua potabile. La situazione perdura senza indicazioni precise sui tempi di risoluzione. La mancanza di acqua ha costretto alcune persone a spostarsi più volte al giorno per ottenere il necessario. Nessuna comunicazione ufficiale è stata fornita sui motivi del problema o sui tempi di ripristino.
BRINDISI - “Dalla mattina alla sera facciamo su e giù per riempire le taniche. Non sappiamo ancora per quanto tempo andrà avanti questo disagio. Dal 31 maggio non abbiamo alcuna comunicazione né dal Comune né da Acquedotto Pugliese”.Vincenzo Pugliese è uno degli 80 residenti delle tre strade del. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Crise climatique en Argentine: villes submergées et terres ravagées | Documentaire Environnement-AMP
Notizie e thread social correlati
"Bancomat vecchio" e commercianti costretti a fare la spola: a Siculiana monta la protestaA Siculiana, il solo sportello bancario rimasto in funzione si trova in via Guglielmo Marconi e consente esclusivamente prelievi.
Acqua di nuovo potabile nel Pescarese: Aca esulta dopo giorni difficiliDopo alcuni giorni di criticità, l'acqua torna ad essere potabile nel territorio del Pescarese.
Temi più discussi: Nell’hotel a 5 stelle chiede una caraffa d’acqua ma si rifiutano e le danno bottiglie da sette euro. Lei fa causa ma la Cassazione dà ragione ai gestori; Acqua non potabile in Centro: l'ordinanza del sindaco e la mappa delle vie coinvolte; Nessun obbligo di bollire l'acqua / Notizie / Novità / Homepage; Acqua potabile da risparmiare a Merano: ordinanza della sindaca.
29 Maggio 2026 Nel comune di #Carentino sono stati posizionati da Amag e dalla #ProtezioneCivile serbatoi d'acqua potabile a disposizione della popolazione fino a quando i livelli dei nitrati nella rete idrica non rientrano x.com
+++ACQUA NON POTABILE A BRINDISI: VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE A SERVIZIO DEI CITTADINI PIÙ FRAGILI DI VIA VESPASIANO, VIA OTTAVIANO E VIA SILLA DITTATORE PER REPERIRE ACQUA DALL'AUTOBOTTE+++ I Volontari del Gruppo facebook
Enterococchi oltre i limiti nell'acqua, scatta il divieto di consumo in molti quartieri di ViterboAcqua non potabile in una vasta area della città a causa della presenza di enterococchi oltre i limiti consentiti dalla normativa. La sindaca ... msn.com
Che ne pensate degli Hotel che non danno l’acqua inclusa reddit
Scatta l’ordinanza: vietato sprecare l'acqua potabile?In vista della stagione estiva, la commissaria prefettizia limita l'uso della risorsa idrica ai soli scopi alimentari e igienico-sanitari. Previste sanzioni fino a 500 euro ... civonline.it