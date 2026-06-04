Acqua non potabile da cinque giorni | Anziani costretti a fare la spola con le taniche

Notizia in breve

Da cinque giorni l’acqua non è potabile in una zona di Brindisi. Gli abitanti, molti anziani, devono trasportare le taniche avanti e indietro per rifornirsi di acqua potabile. La situazione perdura senza indicazioni precise sui tempi di risoluzione. La mancanza di acqua ha costretto alcune persone a spostarsi più volte al giorno per ottenere il necessario. Nessuna comunicazione ufficiale è stata fornita sui motivi del problema o sui tempi di ripristino.