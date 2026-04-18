Acqua di nuovo potabile nel Pescarese | Aca esulta dopo giorni difficili

Dopo alcuni giorni di criticità, l'acqua torna ad essere potabile nel territorio del Pescarese. L'azienda che gestisce il servizio ha confermato il completamento dei lavori sulla condotta Giardino, che ha permesso di ripristinare la qualità dell'acqua in diverse zone. La riparazione è stata effettuata con successo e le autorità hanno annunciato il ritorno alla normalità per i residenti interessati.

Pescara - Concluso l’intervento sulla condotta Giardino, ripristinata la potabilità in diversi comuni mentre restano attese comunicazioni ufficiali per il territorio chietino Dopo giorni segnati da disagi e interventi senza sosta, arriva il via libera alla potabilità dell’acqua in gran parte del territorio pescarese. A comunicarlo è l’Aca, che ha annunciato il ritorno alla normalità dopo il maxi intervento sulla condotta “Giardino”, infrastruttura chiave per la distribuzione idrica dell’area. «Un risultato concreto e atteso», sottolinea l’azienda, evidenziando come il traguardo rappresenti un passaggio fondamentale per la comunità locale. Nei giorni scorsi, infatti, i lavori sulla rete avevano imposto limitazioni significative all’utilizzo dell’acqua, generando preoccupazione tra cittadini e amministrazioni.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Acqua di nuovo potabile nel Pescarese: Aca esulta dopo giorni difficili Notizie correlate Acqua di nuovo potabile nel Pescarese dopo maxi intervento sulla rete idricaPescara - Dopo i lavori sulla condotta principale e le analisi effettuate dalla Asl, ripristinata la potabilità in gran parte del territorio... Lavori in corso Marrucino, Aca sospende l'erogazione dell'acqua potabileSospensione idrica nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 febbraio a Chieti: lo ha disposto l'Aca per poter effettuare lavori urgenti di...