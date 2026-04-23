Bancomat vecchio e commercianti costretti a fare la spola | a Siculiana monta la protesta

A Siculiana, il solo sportello bancario rimasto in funzione si trova in via Guglielmo Marconi e consente esclusivamente prelievi. La mancanza di altri servizi bancari ha portato i commercianti e i cittadini a dover fare spola fino a Porto Empedocle per svolgere operazioni bancarie, creando disagi e proteste nella comunità. La situazione rischia di isolare ulteriormente il paese dal sistema di servizi finanziari essenziali.

Siculiana rischia di restare isolata dai servizi bancari essenziali. Attualmente l'unico sportello superstite in paese, in via Guglielmo Marconi, permette esclusivamente operazioni di prelievo, costringendo i residenti e gli operatori economici a spostarsi fino a Porto Empedocle per effettuare.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate La scuola montessoriana chiusa all’improvviso. Monta la protesta di famiglie e insegnantiPronti a protestare in modo pubblico e plateale, decisi ad ottenere anche un risarcimento per il disservizio subito e soprattutto per il danno morale... Leggi anche: "Noi ostaggio dei camion rifiuti". Monta la protesta alla Borgatina Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Finto carabiniere ruba gioielli e denaro agli anziani di Torino: ecco come agiva; Tre esplosioni svegliano Marigliano, assalto da film alla banca; Si fingono Carabinieri per rubare l’oro a un 80enne: presi in fuga sull’A4 a Novara; BANCOMAT, EPI e MB WAY: prova via QR sui pagamenti europei. Bancomat verso una rete di pagamento unica per tutta Europa: a cosa serve (e perché finora non ci si è riusciti)Bancomat si allea con gli altri circuiti europei per costruire una soluzione di pagamento che copra tutto il continente. La società ha annunciato la firma di un protocollo d’intesa volto a offrire a ... corriere.it Salve a tutti! L’amministratore di sostegno può continuare ad operare sul vecchio conto corrente con la carta bancomat della figlia (delegata ad operare sul conto corrente)dell’amministrata,senza aprirsi un c/c (come previsto dal decreto di nomina ),nè tantome - facebook.com facebook