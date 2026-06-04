Acqua marrone climatizzatori guasti e ascensore fuori uso | segnalazioni dalla residenza universitaria Brin

Da napolitoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da oltre sette giorni, i residenti segnalano acqua marrone e odore ferroso dai rubinetti della residenza universitaria Brin. I climatizzatori sono guasti e non funzionano, mentre l’ascensore è fuori uso da mesi. La situazione crea disagi tra gli studenti, che devono fare i conti con le condizioni di igiene e accessibilità. Nessun intervento è stato ancora segnalato o comunicato dalle autorità o dalla gestione dell’edificio.

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Acqua marrone da oltre una settimana, odore ferroso dai rubinetti, climatizzatori fuori uso nonostante il caldo e un ascensore fermo da mesi. È quanto denunciano gli studenti nella Residenza Universitaria L'Orientale, in via Benedetto Brin 67 a Napoli, in una segnalazione inviata anche alla. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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