Acqua marrone climatizzatori guasti e ascensore fuori uso | segnalazioni dalla residenza universitaria Brin

Notizia in breve

Da oltre sette giorni, i residenti segnalano acqua marrone e odore ferroso dai rubinetti della residenza universitaria Brin. I climatizzatori sono guasti e non funzionano, mentre l’ascensore è fuori uso da mesi. La situazione crea disagi tra gli studenti, che devono fare i conti con le condizioni di igiene e accessibilità. Nessun intervento è stato ancora segnalato o comunicato dalle autorità o dalla gestione dell’edificio.