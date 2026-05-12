Una challenge di Confindustria Caserta e Università per rafforzare il dialogo tra formazione e impresa

Da casertanews.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si conclude presso la sede di Confindustria Caserta l'evento reV:erse, una challenge organizzata in collaborazione con l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. La manifestazione ha coinvolto gli studenti del Dipartimento di Economia in una giornata dedicata all’innovazione nel settore imprenditoriale e al confronto diretto con rappresentanti delle imprese. L’iniziativa ha avuto come obiettivo quello di rafforzare i rapporti tra formazione accademica e mondo aziendale.

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Si conclude, presso la sede di Confindustria Caserta, reV:erse – “Il caso FreshBox”, la challenge che ha coinvolto gli studenti del Dipartimento di Economia dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” in una giornata di lavoro dedicata all’innovazione imprenditoriale e al dialogo con il.🔗 Leggi su Casertanews.it

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