Una challenge di Confindustria Caserta e Università per rafforzare il dialogo tra formazione e impresa

Si conclude presso la sede di Confindustria Caserta l'evento reV:erse, una challenge organizzata in collaborazione con l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. La manifestazione ha coinvolto gli studenti del Dipartimento di Economia in una giornata dedicata all’innovazione nel settore imprenditoriale e al confronto diretto con rappresentanti delle imprese. L’iniziativa ha avuto come obiettivo quello di rafforzare i rapporti tra formazione accademica e mondo aziendale.

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