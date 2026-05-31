L’Agenzia italiana del Farmaco segnala un aumento di casi di sovradosaggio intenzionale di paracetamolo tra gli adolescenti, con alcuni episodi che hanno portato a situazioni gravi o fatali. Il farmaco, molto diffuso e considerato sicuro, viene spesso usato senza prescrizione medica e ritenuto innocuo anche in piccole quantità. Le autorità hanno pubblicato le dosi massime consigliate per evitare rischi per la salute.

Un farmaco comunissimo, presente in quasi tutte le case, percepito spesso come innocuo perché da banco e usato fin dall’infanzia. Eppure il paracetamolo, se assunto oltre le dosi corrette, può provocare danni gravi al fegato e, nei casi più severi, conseguenze irreversibili. L’ Agenzia Italiana del Farmaco ha acceso i riflettori su un fenomeno che preoccupa sempre di più: i casi di sovradosaggio intenzionale tra adolescenti, spesso legati a gesti impulsivi, fragilità emotive o alla sottovalutazione dei rischi reali del medicinale. Il richiamo si basa sull’analisi congiunta dei dati disponibili a livello nazionale, quelli della Rete Nazionale di Farmacovigilanza e, in particolare, quelli del Centro Antiveleni di Pavia, che indicano un numero significativo di casi di sovradosaggio intenzionale di paracetamolo in questa fascia di età. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Agenzia italiana del Farmaco lancia l’allarme: “Attenzione, sempre più casi di sovradosaggio intenzionale di paracetamolo tra gli adolescenti: può essere letale”. Le dosi da non superare

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