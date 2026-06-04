Accoltellato un 16enne a Monza

Nella notte tra il 29 e il 30 maggio, un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato a Monza. L'aggressione è avvenuta dopo i festeggiamenti per la promozione in Serie A di una squadra locale. Al momento non sono state rese note comunicazioni ufficiali, e non ci sono dettagli sulle circostanze dell’incidente o sull’identità delle persone coinvolte.

Un ragazzo accoltellato a Monza al termine dei festeggiamenti per la promozione in Serie A. Al momento non sono state diffuse note ufficiali, ma il fatto sarebbe accaduto nella notte tra il 29 e il 30 maggio, dopo la serata magica dell’AC Monza promosso nella massima serie.Chi è la vittima. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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