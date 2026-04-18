Casoria 16enne accoltellato per sedare una lite al Multibit | scatta un arresto

A Casoria, un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato durante una lite all’interno del centro commerciale “Multibit”. Le forze dell’ordine hanno arrestato un minorenne, ritenuto responsabile di tentato omicidio aggravato, dopo aver svolto le indagini sull’episodio. La misura cautelare è stata eseguita dai Carabinieri, che hanno raccolto elementi sufficienti per procedere con l’arresto.

Svolta nelle indagini sull’accoltellamento avvenuto al centro commerciale “Multibit” di Casoria: i Carabinieri hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un minorenne, ritenuto responsabile di tentato omicidio aggravato. Il provvedimento, disposto dal GIP del Tribunale per i Minorenni di Napoli su richiesta della Procura minorile, è stato notificato nella mattinata odierna dai militari della Sezione Operativa della Compagnia di Casoria. Il giovane, residente a Napoli e senza precedenti, è accusato anche di porto abusivo di arma da taglio. Le indagini sono partite dopo il grave episodio verificatosi nella notte del 20 ottobre 2024, quando un ragazzo di 16 anni fu accoltellato all’interno del parco commerciale.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Casoria, 16enne accoltellato per sedare una lite al “Multibit”: scatta un arresto Notizie correlate Casoria, accoltellò un 16enne al Multibit: arrestato minore per tentato omicidioCasoria, svolta nelle indagini sull’accoltellamento al centro commerciale Multibit: eseguita misura cautelare nei confronti di un minore accusato di... Leggi anche: Lite tra ragazzi, accoltellato un 16enne: è in codice rosso Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Casoria, 16enne accoltellato nel 2024: minore incensurato arrestato per tentato omicidio; Aveva accoltellato un ragazzo a Casoria: arrestato minorenne; Accoltellato nel 2024, minorenne arrestato; Minorenne accoltellato al centro commerciale: arrestato un coetaneo incensurato. Casoria, 16enne accoltellato nel 2024: minore incensurato arrestato per tentato omicidioNella mattinata di oggi i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Casoria hanno arrestato un minore residente a Napoli, incensurato, ... msn.com Accoltellò un 16enne durante una lite a Casoria, arrestato per tentato omicidioNella mattinata odierna i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Casoria hanno eseguito un’ordinanza cautelare ... internapoli.it #CASORIA, #TENTATOOMICIDIO - Il provvedimento scaturisce da un’accurata attività d’indagine svolta dal personale procedente in seguito all’accoltellamento di un sedicenne - facebook.com facebook