Un uomo di 48 anni è stato accoltellato e trovato riverso in una pozza di sangue a Castiglione in Teverina, nel Viterbese. È stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria di Terni in condizioni critiche. L’episodio si è verificato in un’area pubblica del paese. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’aggressione e sulle circostanze che hanno portato all’incidente.

Grave fatto di cronaca a Castiglione in Teverina nel viterbese, che ha coinvolto poi i sanitari dell'ospedale Santa Maria di Terni. Un uomo di 48 anni, di nazionalità tunisina, è stato trovato gravemente ferito e riverso in una pozza di sangue nella serata del 2 giugno. Stando a una prima. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Uomo accoltellato al braccio e trovato in una pozza di sangue, giallo a Castiglione in TeverinaUn uomo di 48 anni è stato trovato il 2 giugno a Castiglione in Teverina con un coltello nel braccio e in una pozza di sangue.

Accoltellato al braccio, trasportato d’urgenza in ospedaleNella serata di ieri, poco dopo le 23, si è verificata un’aggressione con arma da taglio vicino alla fermata della tramvia Strozzi-Fallaci.

Argomenti più discussi: Accoltellato e trovato riverso in una pozza di sangue: 48enne trasportato d'urgenza all'ospedale di Terni; Accoltellamento in viale XX Settembre: in tre condannati a quattro anni di carcere; Uomo accoltellato al braccio e trovato in una pozza di sangue, giallo a Castiglione in Teverina; Accerchiato e accoltellato in stazione a Milano Certosa: 22enne muore nella notte in ospedale.