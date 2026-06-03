Uomo accoltellato al braccio e trovato in una pozza di sangue giallo a Castiglione in Teverina

Un uomo di 48 anni è stato trovato il 2 giugno a Castiglione in Teverina con un coltello nel braccio e in una pozza di sangue. È stato soccorso e trasportato in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. La vittima, di nazionalità tunisina, ha riportato ferite giudicate gravi. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente.

Giallo a Castiglione in Teverina. Un uomo di 48 anni, di nazionalità tunisina, è stato trovato gravemente ferito e riverso in una pozza di sangue nella serata del 2 giugno. Stando a una prima ricostruzione, sarebbe stato accoltellato riportando ferite da arma da taglio soprattutto al braccio. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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Accoltellata dal marito, grave una donna di 31 anni a Muggiò

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