Accoltellato al braccio trasportato d’urgenza in ospedale

Nella serata di ieri, poco dopo le 23, si è verificata un’aggressione con arma da taglio vicino alla fermata della tramvia Strozzi-Fallaci. La vittima è stata colpita al braccio e trasportata d’urgenza in ospedale. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire l’accaduto. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita al momento.

Un’aggressione con arma da taglio si è verificata nella tarda serata di ieri, poco dopo le 23, nei pressi della fermata della tramvia Strozzi-Fallaci. A rimanere ferito è stato un giovane cittadino tunisino, raggiunto da un fendente al braccio destro.Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo si.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate “Trasportato d’urgenza in ospedale”: paura per il leggendario attoreL’attore e simbolo delle arti marziali Chuck Norris è stato trasferito d’urgenza in ospedale alle Hawaii dopo un’emergenza medica avvenuta sull’isola... Malore in panchina e partita interrotta: trasportato d’urgenza in ospedaleSi è sentito male il CT della Nazionale ospite Shock all’Opus Arena di Osijek, dove era in corso la sfida tra Croazia e Turchia Under 21 valevole per... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Choc sul ponte Europa, 30enne accoltellato al braccio in pieno giorno: arrestato 28enne; Aggressione choc in strada. Tenta di opporsi alla rapina. Accoltellato a torace e addome; Gabriele Vaccaro ucciso in un pacheggio a Pavia, accoltellato mentre stava recuperando l'auto; Lite in casa tra una coppia, la donna accoltella l'uomo: il giovane trasportato in ospedale. Napoli, difende il padre da un tentativo di rapina e viene accoltellato al braccioUomo di 46 anni medicato in ospedale e dimesso, indagano i carabinieri ... msn.com Tolentino, la lite in strada finisce nel sangue: giovane accoltellato a un braccio in piazzale Europa. Rintracciato e denunciato un egiziano di 21 anniTOLENTINO Scoppia una lite tra due egiziani, uno dei due estrae un coltello e sferra un fendente contro il connazionale ferendolo di striscio su un braccio. Intervengono i carabinieri, i militari ... corriereadriatico.it la Repubblica. . Una serata che si trasforma in tragedia. Niko Tacconi, 34 anni, conosciutissimo parrucchiere di Ascoli Piceno, è morto dopo essere stato accoltellato all’addome durante una lite scoppiata nell’appartamento di Ascoli Piceno dell’assassino. Con - facebook.com facebook Ucciso a 25 anni per una lite in un parcheggio. A Pavia un ragazzo è stato accoltellato e lasciato morire così, nella notte. Nessuna giustificazione. Nessuna attenuante. Solo violenza gratuita e fuori controllo. x.com