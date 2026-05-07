Acciai Speciali Terni elezioni al via per il rinnovo della Rappresentanza sindacale unitaria | TUTTI I CANDIDATI

Sono iniziate le votazioni presso lo stabilimento di Arvedi Ast per il rinnovo della Rappresentanza sindacale unitaria. I seggi sono aperti da lunedì 11 maggio e resteranno attivi fino a giovedì 14 maggio, coinvolgendo tutti i lavoratori dell’azienda. La consultazione riguarda la scelta dei rappresentanti sindacali che dovranno rappresentare le esigenze dei dipendenti per il prossimo mandato.

Seggi aperti ad Arvedi Ast, da lunedì 11 a giovedì 14 maggio, per il rinnovo della Rsu, Rappresentanza sindacale unitaria. Entreranno nel parlamentino sindacale diciotto delegati per le categorie pperai, cinque impiegati ed uno per la categoria quadri. Nell’ultima consultazione, risalente a.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Csa-Cisal e Uil Fp: "Tre donne elette nel coordinamento della rappresentanza sindacale unitaria al Comune"Il Comitato di coordinamento della Rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) del comune di Palermo sarà, per la prima volta, tutto al femminile: la... Acciai Speciali Terni, referendum per il contratto nazionale metalmeccanici: la ‘parola’ alle tute bluSeggi aperti ad Arvedi Acciai Speciali Terni per il referendum inerente all’approvazione del contratto nazionale dei metalmeccanici industria,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Acciai Speciali Terni, elezioni al via per il rinnovo della Rappresentanza sindacale unitaria: TUTTI I CANDIDATI; Acciaieria Arvedi-Ast, lavoratori al voto: a maggio elezioni dei delegati sindacali -; Ast-Acciai Terni | 5 sindacati sfidano il voto per i 24 delegati. Acciaieria Arvedi-Ast, lavoratori al voto: a maggio elezioni dei delegati sindacalidi M.R. Nel rigoroso rispetto del contratto nazionale dei metalmeccanici, fatta eccezione per un delegato aggiuntivo tra i Quadri, concesso dalla direzione aziendale Arvedi, nel mese di maggio si proc ... umbria24.it Costi elettricità troppo alti, stop alla produzione alla Acciai Speciali TerniTORINO – Costo dell’energia troppo alto, il gruppo Arvedi ferma la produzione per una settimana. La decisione è stata comunicata ai sindacati in un incontro in mattinata. Uno stop che coinvolgerà i ... repubblica.it -22 Aprile 2026- La Cina sposta la sfida sui semilavorati e l’Europa dell’acciaio trema. Prezzi fino al 40% più bassi: la filiera europea, da Terni alla Germania, lancia l’allarme. a Bruxelles. - facebook.com facebook