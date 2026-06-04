accademia iuad e the jackal lanciano the jackal academy

Accademia IUAD e The Jackal hanno annunciato il lancio di The Jackal Academy, un nuovo centro di formazione dedicato alla creatività digitale. La scuola si rivolge a studenti interessati a sviluppare competenze nel settore digitale e creativo. La collaborazione tra le due organizzazioni mira a offrire un percorso formativo specifico, con programmi e corsi focalizzati su aspetti pratici e teorici della creatività digitale. La presentazione è avvenuta attraverso un comunicato ufficiale.

Accademia IUAD e The Jackal presentano The Jackal Academy, il nuovo polo formativo dedicato alla creatività digitale. Unire il rigore accademico all’esperienza diretta di chi ha rivoluzionato il linguaggio digitale. È questa la visione alla base di The Jackal Academy, il nuovo progetto formativo nato dalla collaborazione tra Accademia IUAD e The Jackal, pensato per formare professionisti capaci di governare l’intero processo creativo: dall’idea alla produzione, fino alla distribuzione multipiattaforma. L’obiettivo è chiaro: costruire una nuova generazione di comunicatori digitali in grado di interpretare un mercato in continua evoluzione. Il... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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