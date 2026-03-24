Fru dei The Jackal è stato ricoverato in ospedale e ha condiviso sui social una foto mentre si trovava in un letto, dopo aver subito un’operazione. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i fan, che hanno visto il loro idolo in un momento di riposo forzato. Non sono stati forniti dettagli sulla natura dell’intervento o sulle condizioni di salute, né sono stati annunciati sviluppi successivi.

Grande momento di apprensione per i fan di Fru e dei The Jackal. Il comico napoletano ha condiviso sui social una foto in cui, coricato in un letto di ospedale, si mostra dopo un’operazione. Uno scatto che, anche senza mostrare condizioni particolarmente critiche, ha subito acceso la preoccupazione degli utenti. In poche ore, tra commenti e messaggi, in tanti hanno cercato di capire cosa fosse successo. La risposta è arrivata, in modo tutt’altro che tragico, dal diretto interessato. Fru ricoverato in ospedale, come sta. Ci siamo abituati a vedere Fru davvero ovunque. Nei video virali insieme ai The Jackal, sul palco nei panni di ballerino accanto ai The Kolors e, più recentemente, anche come inviato speciale nell’ultima edizione di Pechino Express. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fru dei The Jackal ricoverato in ospedale, cosa è successo

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