Accademia IUAD e The Jackal lanciano The Jackal Academy | nuovo polo d' eccellenza per la creatività digitale

L’Accademia IUAD e The Jackal hanno creato The Jackal Academy, un nuovo centro dedicato alla formazione nella creatività digitale. Il progetto mira a offrire percorsi formativi per sviluppare competenze nel settore dei media digitali, con l’obiettivo di preparare studenti a carriere professionali nel campo. La collaborazione tra le due realtà si concentra sulla creazione di programmi di formazione innovativi e aggiornati sulle tendenze del settore digitale.

Dalla sinergia tra Accademia IUAD e The Jackal nasce The Jackal Academy, un progetto formativo d’eccellenza pensato per trasformare la passione per i media digitali in una professione solida e contemporanea. L’iniziativa coniuga il rigore metodologico di un’istituzione accademica con l’esperienza. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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