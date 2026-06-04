Il 4 giugno 1989, in piazza Tienanmen, l’Esercito di Liberazione Popolare aprì il fuoco contro i manifestanti. Le truppe spararono contro gruppi di studenti e civili che si erano radunati per chiedere riforme democratiche. Le testimonianze indicano che molte persone furono colpite e uccise durante gli scontri notturni. La piazza rimase vuota e silenziosa dopo le operazioni militari.

Trentasette anni fa, nella notte fra il 3 e il 4 giugno 1989, vi fu una violenta repressione che fece culminare nel sangue le proteste di studenti e lavoratori cinesi in piazza Tiananmen, a Pechino. Cominciò in quel momento la tragedia che avrebbe sconvolto il mondo. Fu una notte che riuscì a segnare la storia, in cui l’Esercito di Liberazione Popolare uccise centinaia di persone scese in piazza per chiedere più libertà e democrazia. Amnesty International denuncia che almeno 66 persone sarebbero state arrestate o allontanate dalla capitale proprio in vista del 4 giugno.Molto resta da chiarire su cosa sia esattamente successo quella notte, infatti esistono versioni dei fatti molto diverse. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 4 giugno, strage in piazza Tienanmen

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