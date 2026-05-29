Il 29 maggio 1985, nello stadio Heysel a Bruxelles, si verificò una tragedia durante la finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. Poco prima dell'inizio della partita, si verificò un crollo di uno dei muretti di contenimento, che portò alla caduta di numerosi tifosi. L'incidente causò la morte di 39 persone e il ferimento di oltre 600. La polizia intervenne per disperdere la folla e gestire l'emergenza.

Erano le 19:20, mancava poco all’inizio della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool quando, il 29 maggio 1985, allo stadio Heysel di Bruxelles, si consumò una delle tragedie più drammatiche nella storia dello sport, mai dimenticata. La preoccupazione alla vigilia della partita era tanta, a causa degli hooligans britannici, la parte più estrema della tifoseria.A un certo punto, i tifosi inglesi cominciarono a spostarsi verso il settore Z a onde e provarono a sfondare le reti che li separavano dalle tribune comuni, dove sedevano i tifosi non organizzati di entrambi gli schieramenti, non appartenenti a gruppi ultras. La polizia belga non se lo aspettava e cercò di arrestare quell’avanzata brusca e minacciosa, ma fu costretta a indietreggiare. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 29 maggio, la strage dello stadio Heysel a Bruxelles

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