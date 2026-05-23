Il 23 maggio 1992, durante riunioni delle commissioni regionale e provinciale di Cosa Nostra, si decise l’uccisione di Giovanni Falcone. La pianificazione dell’attentato avvenne sotto la supervisione di Totò Riina, boss di rilievo dell’organizzazione. In quella giornata si consumò la strage di Capaci, uno degli episodi più sanguinosi e ricordati della storia italiana.

Il 23 maggio 1992 fu uno dei giorni più neri e mai dimenticati della storia italiana. Alle 17:58, sulla autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, il giudice Giovanni Falcone fu vittima di un attentato firmato da Cosa Nostra con un’esplosione al passaggio delle cinque macchine della scorta allo svincolo di Capaci. L’esplosivo venne collocato ai bordi della strada e più di cinquanta metri di carreggiata furono divelti. Furono gli abitanti del luogo a prestare i primi soccorsi riuscendo a estrarre vivo Giuseppe Costanza dalla Fiat Croma bianca, che si trovava sul sedile posteriore.Un tragico bilancio di cinque vittime: già, perché oltre al giudice Falcone, che venne subito definito clinicamente morto, perirono anche tre poliziotti della scorta e la moglie di Falcone, Francesca Morvillo, anche lei magistrato spirata poche ore dopo. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 23 maggio, la strage di Capaci

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