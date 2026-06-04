Ac Mestre il nuovo allenatore è Gianni D' Amore

Notizia in breve

L’A.C. Mestre ha annunciato che dal primo luglio 2026 sarà Gianni D’Amore il nuovo allenatore della prima squadra per la stagione 202627. La società ha comunicato ufficialmente questa decisione, senza ulteriori dettagli sui termini del contratto o sui motivi della scelta. La nomina entrerà in vigore all’inizio della prossima stagione sportiva.