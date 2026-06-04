Ac Mestre il nuovo allenatore è Gianni D' Amore
L’A.C. Mestre ha annunciato che dal primo luglio 2026 sarà Gianni D’Amore il nuovo allenatore della prima squadra per la stagione 202627. La società ha comunicato ufficialmente questa decisione, senza ulteriori dettagli sui termini del contratto o sui motivi della scelta. La nomina entrerà in vigore all’inizio della prossima stagione sportiva.
L'A.C. Mestre annuncia di aver affidato la guida tecnica della prima squadra per la stagione 202627 - con decorrenza dal primo luglio 2026 - a Gianni D'Amore. Milanese di nascita e cittadino della Repubblica di San Marino, classe 1979, D'Amore porta in arancionero un percorso professionale. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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