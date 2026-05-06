Avvicendamento al Basket Mestre il nuovo presidente è Filippo Caproglio

Oggi il Basket Mestre 1958 ha annunciato il cambio al vertice della società. Il nuovo presidente è Filippo Caproglio, che succede al presidente uscente Guglielmo Feliziani. Quest’ultimo ha confermato di aver lasciato l’incarico dopo tredici anni per dedicarsi alla sua attività imprenditoriale. La notizia è stata comunicata durante una conferenza stampa organizzata dalla società.