Avvicendamento al Basket Mestre il nuovo presidente è Filippo Caproglio
Oggi il Basket Mestre 1958 ha annunciato il cambio al vertice della società. Il nuovo presidente è Filippo Caproglio, che succede al presidente uscente Guglielmo Feliziani. Quest’ultimo ha confermato di aver lasciato l’incarico dopo tredici anni per dedicarsi alla sua attività imprenditoriale. La notizia è stata comunicata durante una conferenza stampa organizzata dalla società.
Il nuovo presidente del Basket Mestre 1958 è Filippo Caproglio. Lo ha annunciato oggi in conferenza stampa il presidente uscente Guglielmo Feliziani, che lascia l'incarico dopo 13 anni per dedicarsi alla sua attività imprenditoriale.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayUna.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Notizie correlate
Sostenibilità ambientale in edilizia, Filippo Colonna è il nuovo presidente di Cortexa fino al 2028Filippo Colonna, Ceo del Gruppo Ivas di San Mauro Pascoli, ha assunto la carica di presidente di Cortexa.
Basket | Fondazione Libertas Livorno, cambio al vertice dopo l'addio di Inghillesi: Luca Colò è il nuovo presidenteLa nomina n continuità con l'operato della Fondazione, Morelli eletto vicepresidnte: "Ogni componente è fondamentale per il futuro della Libertas"...
Altri aggiornamenti
Basket Mestre, dalla conferma in A2 il futuro all’insegna della continuitàMentre si sta ancora festeggiando una salvezza che ha il sapore di un personalissimo scudetto, il Basket Mestre è al lavoro per affrontare nel migliore dei modi la stagione 2026/27 in Serie ... pianetabasket.com
Mestre, il futuro all’insegna della continuitàMentre si sta ancora festeggiando una salvezza che ha il sapore di un personalissimo scudetto, il Basket Mestre è al lavoro per affrontare nel migliore ... basketinside.com