Basket Mestre nuovo corso in Serie A2 | Caprioglio guida il club

Il Basket Mestre ha intrapreso un nuovo percorso in Serie A2 sotto la guida di Caprioglio. Dopo tredici anni, Feliziani ha deciso di abbandonare la presidenza e lasciare il suo ruolo. La sua permanenza nel Consiglio di Amministrazione continuerà ad avere un ruolo nel futuro del club. La squadra si prepara a nuove sfide con un cambio alla guida e un nuovo assetto dirigenziale.

? Cosa scoprirai Perché Feliziani ha deciso di lasciare la presidenza dopo tredici anni?. Come influirà la permanenza di Feliziani nel CdA sul nuovo corso?. Quali sono gli obiettivi concreti del presidente Caprioglio per la Serie A2?. Come cambierà la struttura organizzativa del club con la nuova gestione?.? In Breve Guglielmo Feliziani resta nel CdA come socio e sponsor della società.. Il CdA ha deliberato la nomina lunedì scorso per garantire continuità.. Feliziani lascia la presidenza dopo tredici anni di gestione sportiva.. Il club punta a consolidare la permanenza in Serie A2.. Filippo Caprioglio assume oggi la presidenza del Basket Mestre 1958 dopo la decisione di Guglielmo Feliziani di lasciare il comando dopo tredici anni di gestione sportiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

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