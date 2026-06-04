Palpeggiava la figlia della compagna condannato a 4 anni e mezzo per violenza sessuale

Un uomo di 49 anni è stato condannato a quattro anni e mezzo di carcere per violenza sessuale aggravata su una minore. La sentenza è stata emessa dalla V sezione collegiale del tribunale di piazzale Clodio. L’accusa riguarda comportamenti di palpeggiamenti nei confronti della figlia minorenne della compagna. La condanna segue un procedimento giudiziario che ha portato alla decisione dei giudici.

Una condanna a quattro anni e mezzo di reclusione è stata inflitta dai giudici della V sezione collegiale del tribunale di piazzale Clodio a un uomo di 49 anni, accusato di violenza sessuale aggravata ai danni della figlia minorenne della sua compagna.I fatti, ricostruiti durante il processo, si. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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