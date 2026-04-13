Abusò per cinque anni della figlia minorenne dei suoi amici | condannato a 6 anni ma è nelle Filippine
Un uomo condannato a sei anni di reclusione per aver abusato per cinque anni della figlia minorenne di amici, è tornato nel suo paese di origine, le Filippine, dopo la denuncia e la condanna in primo grado. La sentenza include anche il pagamento di un risarcimento alla vittima e ai genitori. L’uomo aveva subito la condanna prima di lasciare il paese.
L’uomo è stato condannato in primo grado a sei anni più il risarcimento a vittima e genitori, ma dopo la denuncia è tornato nel suo paese di origine, le Filippine.🔗 Leggi su Fanpage.it
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