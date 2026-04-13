Abusò per cinque anni della figlia minorenne dei suoi amici | condannato a 6 anni ma è nelle Filippine

Un uomo condannato a sei anni di reclusione per aver abusato per cinque anni della figlia minorenne di amici, è tornato nel suo paese di origine, le Filippine, dopo la denuncia e la condanna in primo grado. La sentenza include anche il pagamento di un risarcimento alla vittima e ai genitori. L’uomo aveva subito la condanna prima di lasciare il paese.