Nelle zone interne dell'Abruzzo, le temperature sono scese fino a -1,5°C durante la notte a causa di un cielo sereno che ha favorito il raffreddamento rapido. Le aree più fredde si trovano nelle zone più elevate e lontane dalla costa. Domani, queste zone continueranno a registrare le temperature più basse, mantenendo condizioni di freddo intenso.

Come può il cielo sereno causare un calo termico così improvviso?. Quali zone dell'Abruzzo registreranno le temperature più rigide domani?. Perché l'inversione termica sta intrappolando il gelo nelle vallate?. Cosa cambierà nel meteo regionale dopo il passaggio della perturbazione?.? In Breve Minime di -1,5°C registrate a Campo Felice e Roccaraso Piano Aremogna.. Temperature a Castel del Monte +1,3°C e Pescasseroli +1,7°C.. Inversione termica causata dal rasserenamento del cielo nelle vallate abruzzesi.. Alta pressione in rimonta dopo lo spostamento della perturbazione verso Balcani e Grecia.. Gelo in Abruzzo: minime fino a -1,5°C nelle zone interne durante la notte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abruzzo, gelo notturno nelle zone interne: minime a -1,5°C

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