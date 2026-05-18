Il lupo torna in strada | nuovo incontro ravvicinato notturno nelle zone collinari

Da forlitoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di domenica un'automobilista ha segnalato l'avvistamento di un lupo sulle colline del Forlivese, in particolare nell'area di Bertinoro, vicino all'incrocio tra via Cellaimo e via Maestrina. È il secondo avvistamento in poche settimane in questa zona, dopo che un altro animale era stato notato nelle vicinanze di altre zone collinari. Le forze dell'ordine sono state informate dell'evento e stanno verificando la presenza dell'animale.

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Nuovo avvistamento di lupi sulle prime colline del Forlivese. Un'automobilista ha intercettato nella tarda serata di domenica l'animale nella zona di Bertinoro, in corrispondenza dell'incrocio tra via Cellaimo e via Maestrina. Non si esclude che possa esser lo stesso che era stato avvistato pochi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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