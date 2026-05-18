Il lupo torna in strada | nuovo incontro ravvicinato notturno nelle zone collinari

Nella serata di domenica un'automobilista ha segnalato l'avvistamento di un lupo sulle colline del Forlivese, in particolare nell'area di Bertinoro, vicino all'incrocio tra via Cellaimo e via Maestrina. È il secondo avvistamento in poche settimane in questa zona, dopo che un altro animale era stato notato nelle vicinanze di altre zone collinari. Le forze dell'ordine sono state informate dell'evento e stanno verificando la presenza dell'animale.

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