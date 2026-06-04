In via Pezzingoli, vicino al civico 69, è stata scoperta una discarica a cielo aperto con rifiuti abbandonati. L’amministrazione comunale annuncia l’installazione di nuove telecamere per controllare meglio l’area. Sono state previste multe salate per chi viene sorpreso a gettare rifiuti illegalmente. La polizia locale sta indagando per individuare i responsabili dell’atto di inciviltà.

Monreale – L’Amministrazione Comunale condanna l’ennesimo e inaccettabile atto di inciviltà: una voluminosa discarica a cielo aperto sorta in Via Pezzingoli, all’altezza del civico 69. Un accumulo di sacchi neri, plastica, cartone e ingombranti abbandonati a bordo strada, a ridosso dei pali dell’illuminazione e delle cabine di servizio. Il degrado non solo compromette l’ambiente e il paesaggio, ma rappresenta un grave rischio igienico-sanitario per l’intera comunità. «Tale situazione – dichiara l’assessore all’Igiene Urbana Giulio Mannino – appare ancora più inaccettabile alla luce degli sforzi costanti e dell’ingente investimento di risorse che questa Amministrazione sta portando avanti per migliorare il servizio di gestione dei rifiuti. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Abbandono rifiuti a Monreale: altre telecamere in arrivo e multe pesanti

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