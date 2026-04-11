Il Comune ha ottenuto un nuovo finanziamento da parte di Atersir per installare tre telecamere aggiuntive dedicate al controllo dei cassonetti. Questa iniziativa si inserisce nel più ampio piano di contrasto all’abbandono dei rifiuti, rendendo più difficile e rischioso disfarsi di rifiuti in modo illecito. Le nuove telecamere saranno posizionate in diverse zone della città, aumentando le possibilità di individuare chi smaltisce in modo non autorizzato.

Disperdere i rifiuti diventa sempre più difficile e rischioso. Nelle scorse settimane il Comune si è aggiudicato un altro bando Atersir per l’acquisizione di tre ulteriori postazioni per il controllo dei cassonetti. Il finanziamento ottenuto ammonta a circa 34mila euro, per un valore totale di poco inferiore a 49mila euro. "Sono molto soddisfatto – racconta il sindaco Giuseppe Argentieri (foto a destra) – da questo ulteriore investimento, realizzato per contrastare il rilascio della spazzatura al di fuori delle modalità consentite e i fenomeni di abbandono. Il contributo economico ottenuto dal Bando Atersir permette di continuare a contrastare i comportamenti scorretti senza gravare eccessivamente sul bilancio comunale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tre nuove telecamere anti abbandono dei rifiuti

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