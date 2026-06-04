abbandono di rifiuti tre denunciati

Tre persone sono state denunciate per aver abbandonato rifiuti in discariche abusive a San Gemini. Nei giorni scorsi, i carabinieri forestali di Terni hanno effettuato controlli mirati, pattugliando diverse zone del territorio. Durante le operazioni, sono stati individuati e segnalati i responsabili di alcune discariche abusive, che ora rischiano sanzioni penali e amministrative.

Discariche abusive a San Gemini, denunciate tre persone. Negli ultimi giorni i carabinieri forestali di Terni hanno intensificato i controlli con pattugliamenti mirati su tutto il territorio. Il bilancio delle attività, ancora provvisorio, è di tre persone denunciate per il reato di abbandono di rifiuti, responsabili di altrettanti episodi registrati nel territorio di San Gemini. Ad incastrarli sono state le auto con cui hanno raggiunto i luoghi dove hanno creato le tre differenti discariche. I trasgressori ora dovranno provvedere a loro spese alla bonifica dei terreni e al ripristino dello stato dei luoghi e sono inoltre soggetti al provvedimento di sospensione della patente di guida per almeno 4 mesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Bisceglie: abbandono rifiuti, la denuncia del sindaco Angarano

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San Gemini: tre persone denunciate per abbandono di rifiuti x.com

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