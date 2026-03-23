Abbandono di rifiuti la municipale sequestra tre discariche abusive

Non si ferma l'attività investigativa della polizia municipale contro il degrado, il conferimento e lo smaltimento illecito dei rifiuti. L'attività di controllo, nelle ultime tre settimane, ha portato risultati importanti terminati con il sequestro di tre discariche abusive, la denuncia degli autori dei reati ambientali e l'elevazione di 210 verbali a carico di utenza domestica e commerciale. Il culmine delle operazioni è stato il sequestro di un autocarro con due soggetti che in un'area di fronte alla spiaggia libera n.2 avevano iniziato a scaricare dal cassone inerti edili. I conducenti sono stati denunciati per traffico illecito di rifiuti e il mezzo posto sotto sequestro. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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