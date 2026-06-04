Abbandono di rifiuti a Bardolino controlli intensificati | aumentano le sanzioni ai furbetti

A Bardolino, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli contro chi abbandona rifiuti in modo illecito. Sono state elevate più sanzioni rispetto al passato e sono stati effettuati numerosi accertamenti nelle zone più colpite. Le operazioni mirano a reprimere le pratiche di smaltimento selvaggio, con verifiche che coinvolgono pattuglie e sistemi di sorveglianza. Nessuna persona è stata ancora identificata, ma le autorità continuano a monitorare attivamente le aree interessate.

A Bardolino il Comune alza il livello dei controlli su di una questione molto sentita dai cittadini e sotto al lente d'ingrandimento dell'amministrazione: l'abbandono dei rifiuti. Dalla fine dello scorso mese di marzo, con l’attivazione del nuovo sistema di videosorveglianza, sono infatti. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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