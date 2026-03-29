Nelle ultime settimane sono stati effettuati controlli sulle pratiche di raccolta differenziata nella città, portando al rilascio di circa quattrocento multe a chi non rispettava le norme. I controlli hanno evidenziato che, in media, vengono comminate quattro sanzioni ogni cento verifiche effettuate. La situazione indica che i cittadini potrebbero migliorare nel corretto smaltimento dei rifiuti e nel rispetto delle regole sulla differenziata.

Quattro sanzioni ogni cento controlli. I perugini possono far di meglio nel dividere i rifiuti e fare la differenziata. Gesenu, infatti, nel corso del 2025 ha effettuato 8.555 controlli, che hanno portato all’elevazione di 379 sanzioni amministrative per conferimenti non corretti e comportamenti non conformi alle norme. In sostanza una multa al giorno. Ma continua, purtroppo, anche il fenomeno dell’abbandono della spazzatura lungo le strade, nei boschi o in luoghi appartati. Sono state 85 le segnalazioni trasmesse al Comune di Perugia relative a discariche abusive di rifiuti anche pericolosi, a conferma dell’attenzione rivolta anche ai fenomeni più rilevanti sotto il profilo ambientale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rifiuti, controlli e sanzioni. Quasi quattrocento multe ai furbetti della differenziata

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