Abano Terme | concerto San José Metropolitan Band
Venerdì 12 giugno alle 20.30 si terrà un concerto nel Chiostro del Monastero di San Marco a Monteortone, Abano Terme. La formazione musicale proveniente dalla California, denominata San Jose Metropolitan Band, parteciperà al suo tour italiano.
Venerdì 12 giugno, alle ore 20.30, il suggestivo Chiostro del Monastero di San Marco a Monteortone, Abano Terme, ospiterà il concerto della San Jose Metropolitan Band, prestigiosa formazione musicale proveniente dalla California, in occasione del suo tour italiano. L’evento, a ingresso libero, è. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Andantino from Concerto in C for Flute and Harp K. 299/297c W.A.Mozart
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