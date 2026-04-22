Tequila & Montepulciano Band in Concerto a San Marco in Lamis
Sabato 25 aprile 2026, nella villa comunale di San Marco in Lamis, si svolgerà un concerto della band Tequila & Montepulciano. L’evento si inserisce nei festeggiamenti della Festa di San Marco Evangelista e prevede un'esibizione musicale che coinvolgerà il pubblico locale. L’appuntamento è stato annunciato dall’amministrazione comunale come parte delle iniziative per la ricorrenza religiosa.
Tequila & Montepulciano Band in Concerto? Sabato 25 Aprile 2026? San Marco in Lamis (FG) Villa Comunale In occasione della Festa di San Marco Evangelista, preparatevi ad un live che farà vibrare tutto il paese.Portate amici, famiglia, vicini. e soprattutto la voglia di divertirvi!? Ingresso gratuito?? Inizio show: 21:00 Tequila & Montepulciano Band in Concerto a San Marco in Lamis IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
Tequila & Montepulciano Band: il ritmo che accende la piazza!
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