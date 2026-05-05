La maschera alle terme 2026 | ad Abano Terme un weekend tra costumi danze e lanterne

Nell’ultimo fine settimana di aprile, Abano Terme si prepara ad accogliere l’evento “La Maschera alle Terme”, previsto per il 9 e 10 maggio. La manifestazione prevede sfilate di costumi e spettacoli di danza, con l’uso di lanterne che illumineranno le vie del centro. Sono attese diverse decine di partecipanti e numerosi visitatori, che potranno assistere a un programma ricco di momenti scenografici e intrattenimento.

Sabato 9 e domenica 10 maggio Abano Terme si appresta a ospitare uno degli appuntamenti più attesi della stagione primaverile: “La Maschera alle Terme”, manifestazione che porterà nel cuore della città un ricco programma di sfilate e suggestioni scenografiche, grazie alla partecipazione di oltre.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate P1 ad Abano Terme, weekend di musica tra liscio e discoAlla discoteca P1 di via Giusti ad Abano Terme torna un nuovo fine settimana all’insegna della musica e del divertimento, con due serate pensate per... P1 DI Abano Terme, il programma del weekend tra liscio e danceNuovo fine settimana all’insegna della musica e del ballo alla Discoteca P1, uno dei punti di riferimento della movida termale. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Abano Terme, torna La Maschera alle Terme: due giorni tra arte, costume e suggestioni a lume di candela; Primo maggio a Montegrotto Terme con la sfilata notturna dei carri allegorici; Sagre - Feste - Manifestazioni a : Ceres, Cigliano, Isolella di Borgosesia, Luserna San Giovanni, Loano, Giaveno, Cavagnolo, Lauriano, Monteu da Po, Brusasco, Buttigliera d' Asti, Cavour, Donnas, Scalenghe, Sagliano Micca, La Thuile, Bussoleno, Castino,. Abano Terme, la protesta: «Il museo delle Maschere è lasciato nel degrado»ABANO TERME - Con una lettera aperta il Museo Internazionale della Maschera Amleto e Donato Sartori ha denunciato lo stato di degrado e incuria in cui versa il giardino di Villa Savioli che lo ... ilgazzettino.it Policlinico Abano | Abano Terme - facebook.com facebook