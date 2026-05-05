Telesia for Peoples edizione dedicata alla Fondazione Caliendo Ospiti i genitori del piccolo Domenico

L’edizione 2026 di “Telesia for Peoples” sarà dedicata alla Fondazione “Domenico Caliendo”, che si occupa di sostenere i bambini che hanno bisogno di trapianti di organo o sono stati colpiti da malasanità. Durante l’evento, saranno presenti i genitori di un bambino che ha subito un intervento di trapianto. La manifestazione si svolgerà in una località non specificata, con un focus sulla solidarietà e il supporto alle famiglie coinvolte.

L’edizione 2026 di “Telesia for Peoples” sarà dedicata alla Fondazione “Domenico Caliendo”, nata per sostenere i bambini che necessitano di trapianti d’organo o che sono stati vittime di malasanità. L’evento si terrà alle Terme di Telese dal 9 al 12 luglio. La scelta degli organizzatori. Ad annunciarlo è l’associazione “Icosit”, che da tredici anni promuove nel Sannio una manifestazione incentrata sull’integrazione tra i popoli. Dopo aver dedicato l’ultima edizione alla Croce rossa italiana, quest’anno la scelta è ricaduta sulla fondazione intitolata al piccolo Domenico. “Abbiamo deciso di dare spazio a una storia che ha colpito profondamente l’opinione pubblica – spiegano i promotori – con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione su una vicenda che attende giustizia”.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Il ‘Telesia for Peoples’ dedicato alla fondazione ‘Domenico Caliendo’Tempo di lettura: 2 minutiE’ dedicata alla Fondazione “Domenico Caliendo”, il bambino morto all’ospedale Monaldi dopo un trapianto con un cuore... Una serata-evento dedicata alla fondazione del piccolo Domenico CaliendoSono oltre quaranta gli artisti che hanno risposto alla chiamata di Francesco Merola per "I figli. Altri aggiornamenti Il 'Telesia for Peoples' dedicato alla fondazione 'Domenico Caliendo'BENEVENTO, 5 MAG - E' dedicata alla Fondazione Domenico Caliendo, il bambino morto all'ospedale Monaldi dopo un trapianto con un cuore congelato, nata con lo scopo di creare un fondo di assistenza p ... ansa.it Il ‘Telesia for Peoples’ 2026 dedicato al piccolo Domenico Caliendo: i genitori ospiti d’onore nel Sannio a luglioE’ dedicata alla Fondazione Domenico Caliendo, il bambino vittima di presunti errori medici e di una sorte maligna, nata con lo scopo di creare un fondo di assistenza per tutti i bimbi che necessita ... ntr24.tv