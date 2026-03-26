Dal 9 al 12 luglio si svolgerà nel Parco delle Terme la tredicesima edizione di Telesia for Peoples, evento che riunisce diverse comunità e culture. La manifestazione prevede attività culturali, spettacoli e incontri rivolti ai partecipanti. La rassegna si svolge ogni anno nello stesso periodo e coinvolge diverse associazioni e volontari. L’evento si ripresenterà anche nel 2026.

È quanto ha deciso il consiglio direttivo dell’Associazione “Icosit” riunitosi a Roma per stabilire calendario e programma.Scopo della manifestazione, che gode del patrocinio del Comune di Telese Terme, della Provincia di Benevento e della Regione Campania, è sensibilizzare l’opinione pubblica su una tematica quanto mai attuale: l’integrazione tra i popoli. Dopo mesi difficili la giovane rientra tra i banchi: “Non sarai mai sola”, il messaggio. La Quaresima è penitenza e redenzione e a San Lorenzo Maggiore, piccolo borgo dell’entroterra del. Furono ammassate oltre i limiti della sopravvivenza e trasportate in un settore di Auschwitz-Birkenau denominato ‘BI‘. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Telesia for Peoples, dal 9 al 12 luglio la XIII edizione nel Parco delle Terme

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