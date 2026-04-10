L’ Alfa Romeo 75 è considerata l’ultima vettura del marchio con motore a trazione posteriore. La sua produzione si è svolta interamente nello stabilimento di Arese, prima dell’acquisizione da parte di Fiat. Questa vettura rappresenta l’ultima modelica sviluppata senza coinvolgimenti esterni alla casa automobilistica. Dopo di lei, nessun altro modello del marchio è stato prodotto con queste caratteristiche.

L’ Alfa Romeo 75 è l’ultima vera Alfa. L’ultima a trazione posteriore. L’ultima progettata interamente ad Arese, prima che Fiat comprasse tutto. L’ultima con il motore davanti e il cambio dietro, in configurazione transaxle — come una Ferrari. E poi è finita. Prodotta dal 1985 al 1992, la 75 nasceva per celebrare i 75 anni del marchio. Ne sono state vendute 388.000. Chi ne ha guidata una non l’ha mai dimenticata — e chi non l’ha mai guidata, la sogna ancora. Perché la 75 era diversa da tutte. Non era solo una berlina sportiva. Era un’ anomalia ingegneristica: Trazione posteriore — in un’epoca in cui tutti passavano alla trazione anteriore. Schema transaxle — motore davanti, cambio e frizione dietro, integrati al differenziale. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Alfa Romeo 75: l’ultima vera Alfa a trazione posteriore?

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