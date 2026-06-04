A Verbania contro il caro vita arrivano i contributi per casa e farmaci | i bandi

Notizia in breve

Il Comune di Verbania ha riaperto due bandi di sostegno economico destinati alle famiglie residenti. Uno prevede contributi per l’acquisto di farmaci, l’altro per il pagamento delle spese di casa. Le domande possono essere presentate fino alla scadenza indicata nei bandi. I fondi sono destinati a chi ha bisogno di supporto per affrontare il caro vita. La procedura è aperta a tutti i residenti che soddisfano i requisiti stabiliti.