A Verbania contro il caro vita arrivano i contributi per casa e farmaci | i bandi
Il Comune di Verbania ha riaperto due bandi di sostegno economico destinati alle famiglie residenti. Uno prevede contributi per l’acquisto di farmaci, l’altro per il pagamento delle spese di casa. Le domande possono essere presentate fino alla scadenza indicata nei bandi. I fondi sono destinati a chi ha bisogno di supporto per affrontare il caro vita. La procedura è aperta a tutti i residenti che soddisfano i requisiti stabiliti.
Il Comune di Verbania ha riaperto due diversi bandi di sostegno economico rivolti alle famiglie residenti in città. I cittadini avranno tempo fino al 30 giugno 2026 per richiedere i contributi, pensati dall'amministrazione comunale per contrastare l'aumento del costo della vita e supportare le. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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