Sanità la Regione Lazio semplifica le cure | i farmaci contro il colesterolo arrivano nelle farmacie territoriali

Da frosinonetoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Lazio ha annunciato l'introduzione di un nuovo sistema che permette ai cittadini di ottenere farmaci contro il colesterolo direttamente nelle farmacie territoriali. Questa misura mira a facilitare l'accesso alle cure e a migliorare la continuità terapeutica, riducendo i passaggi e le attese per chi ha bisogno di farmaci per condizioni croniche. La decisione riguarda un'ampia platea di utenti che potranno ricevere i medicinali più facilmente sul territorio.

La Regione Lazio rafforza il proprio impegno sul fronte della continuità terapeutica e della medicina di prossimità, varando una nuova misura destinata a semplificare concretamente l'accesso alle cure farmacologiche per migliaia di cittadini.La novità dei farmaci anti-PCSK9 in farmaciaA partire.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Sanità di prossimità, accordo tra Regione e Federfarma per rafforzare i servizi nelle farmacieIncontro a Palazzo d’Orleans tra Schifani, l’assessore Faraoni e i vertici di Federfarma Sicilia.

Sanità, Giuliano (UGL): “Anziani risorse di un popolo, rafforzare reparti di medicina interna e cure territoriali per tutelare le nostre radici”“Investire sulla salute degli anziani significa investire sulla stabilità sociale del nostro Paese, garantendo dignità a chi rappresenta la nostra...

Temi più discussi: Maxi finanziamento in sanità, 154 milioni di euro per strutture più moderne e nuove apparecchiature; Omceo Roma, Opi Roma e Regione Lazio: Sulla risposta sanitaria c'è una visione condivisa multiprofessionale; Sanità, dalla Regione in arrivo 154 milioni per nuovi reparti e apparecchiature tecnologiche; Sanità, piano da oltre 153 milioni della Regione Lazio per ospedali e tecnologie: ora serve il personale.

regione lazio sanità la regione lazioVoucher per lo sport 2026, la regione Lazio apre il bando per le famiglie: buoni da 500 euro per ragazzi, dai 6 ai 18 anniVoucher per lo sport 2026, la regione Lazio apre il bando per le famiglie: buoni da 500 euro per ragazzi, dai 6 ai 18 anni - ... ilgranchio.it

regione lazio sanità la regione lazioSanità, mancano gli infermieri ma la Regione Lazio pensa di importarli dal CileATTUALITÀ – Nel Lazio, vista la critica situazione nelle strutture sanitarie, verrebbe da dire presto, chiamate un infermiere…!. Perché c’è una carenza cronica, che da anni oscilla tra i ... lanotiziaoggi.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.