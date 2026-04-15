Sanità la Regione Lazio semplifica le cure | i farmaci contro il colesterolo arrivano nelle farmacie territoriali

La Regione Lazio ha annunciato l'introduzione di un nuovo sistema che permette ai cittadini di ottenere farmaci contro il colesterolo direttamente nelle farmacie territoriali. Questa misura mira a facilitare l'accesso alle cure e a migliorare la continuità terapeutica, riducendo i passaggi e le attese per chi ha bisogno di farmaci per condizioni croniche. La decisione riguarda un'ampia platea di utenti che potranno ricevere i medicinali più facilmente sul territorio.

La Regione Lazio rafforza il proprio impegno sul fronte della continuità terapeutica e della medicina di prossimità, varando una nuova misura destinata a semplificare concretamente l'accesso alle cure farmacologiche per migliaia di cittadini.La novità dei farmaci anti-PCSK9 in farmaciaA partire.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Sanità di prossimità, accordo tra Regione e Federfarma per rafforzare i servizi nelle farmacieIncontro a Palazzo d’Orleans tra Schifani, l’assessore Faraoni e i vertici di Federfarma Sicilia. Sanità, Giuliano (UGL): “Anziani risorse di un popolo, rafforzare reparti di medicina interna e cure territoriali per tutelare le nostre radici”“Investire sulla salute degli anziani significa investire sulla stabilità sociale del nostro Paese, garantendo dignità a chi rappresenta la nostra... Temi più discussi: Maxi finanziamento in sanità, 154 milioni di euro per strutture più moderne e nuove apparecchiature; Omceo Roma, Opi Roma e Regione Lazio: Sulla risposta sanitaria c'è una visione condivisa multiprofessionale; Sanità, dalla Regione in arrivo 154 milioni per nuovi reparti e apparecchiature tecnologiche; Sanità, piano da oltre 153 milioni della Regione Lazio per ospedali e tecnologie: ora serve il personale. Voucher per lo sport 2026, la regione Lazio apre il bando per le famiglie: buoni da 500 euro per ragazzi, dai 6 ai 18 anniVoucher per lo sport 2026, la regione Lazio apre il bando per le famiglie: buoni da 500 euro per ragazzi, dai 6 ai 18 anni - ... ilgranchio.it Sanità, mancano gli infermieri ma la Regione Lazio pensa di importarli dal CileATTUALITÀ – Nel Lazio, vista la critica situazione nelle strutture sanitarie, verrebbe da dire presto, chiamate un infermiere…!. Perché c’è una carenza cronica, che da anni oscilla tra i ... lanotiziaoggi.it Regione #lazio Rocca Sinibalda in provincia di Rieti. #cittaborghiluoghiditalia #lifestyle #fblifestyle #italy - facebook.com facebook