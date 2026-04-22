Nella giornata di oggi, il governo ha annunciato un pacchetto di misure per affrontare il caro-vita, con la premier che ha convocato i ministri in serata per discutere interventi mirati. Il leader di una delle principali forze di maggioranza ha dichiarato che la Commissione europea non permette ai paesi di aiutare le imprese, mentre un altro ministro ha sottolineato la necessità di maggiore flessibilità. Le proposte sono previste per il primo maggio e includono interventi sui salari.

Con la pubblicazione dei dati Eurostat scopriremo se l’Italia avrà modo di uscire o meno dalla procedura d’infrazione imposta da Bruxelles che ci impedisce di effettuare manovre di bilancio espansive di cui l’Italia avrebbe terribilmente bisogno. Un cortocircuito del valore di soli 23 milioni di euro. Infatti per poter uscire dalla procedura europea per deficit eccessivo, il disavanzo di bilancio dell’Italia deve risultare «inferiore al 3% del Pil». Lo dice chiaramente un portavoce della Commissione europea, chiarendo che «lo prevedono le normative europee». I dati di finanza pubblica saranno resi noti domani «con una cifra decimale», applicando le normali regole matematiche di arrotondamento: «Si arrotonda per difetto se la seconda cifra è pari o inferiore a 4, e per eccesso se è pari o superiore a 5».🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Meloni: pacchetto contro il caro-vita

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